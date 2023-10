Il 2 ottobre riparte il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: quest'anno i comuni interessati sono Faenza, Brisighella e Castel Bolognese. Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni viene effettuato con rilevatori incaricati dall’Unione della Romagna Faentina e non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse.

Ogni anno sono chiamate a partecipare circa duemila famiglie di Faenza, mentre per i comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo il coinvolgimento avviene a rotazione. Nel 2023 è il turno di Brisighella e Castel Bolognese con circa un migliaio di famiglie per ogni comune.

Ogni famiglia coinvolta riceve una lettera dall’Istat, che la invita a compilare il questionario online oppure a recarsi presso l'Ufficio comunale di rilevazione del Comune di residenza. In alternativa è possibile compilare il questionario in modalità telefonica. I rilevatori, muniti di tesserino di riconoscimento e tablet, si recheranno presso le famiglie che alla data del 7 novembre non avranno ancora provveduto alla compilazione del questionario, per effettuare l’intervista a domicilio. La data ultima di completamento delle operazioni censuarie è il 22 dicembre.

Per qualunque informazione, la famiglia potrà recarsi presso gli uffici o contattare i seguenti numeri telefonici dell'Unione della Romagna Faentina:

Faenza: piazza Rampi n. 2 - Ufficio Statistica - tel. 0546 691292

Brisighella: via Naldi n. 2 - Ufficio Anagrafe - tel. 0546 994436

Castel Bolognese: piazza Bernardi n. 1 - Ufficio Anagrafe – tel. 0546 655844.