Risolto il guasto al traghetto: ripresi i collegamenti tra Porto Corsini e Marina di Ravenna

Nella mattinata di venerdì un problema al traghetto ha causato una sospensione di alcune ore del servizio di collegamento tra Porto Corsini e Marina di Ravenna. Il problema, causato da una cima impropriamente abbandonata nelle acque che si è attorcigliata all’elica, si è verificato poco prima delle 7 ed è stato risolto nella mattinata stessa. Il servizio ha potuto riprendere regolarmente nel primo pomeriggio, dopo il via libera da parte dell’autorità preposta all’autorizzazione alla navigazione. Start Romagna, scusandosi per il disagio arrecato all’utenza, informa che dalla prossima settimana tornerà operativo anche il secondo traghetto che era stato messo in secca nelle scorse settimane per consentire la manutenzione straordinaria.