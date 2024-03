Dopo la rissa si oppone all'arresto e prova a danneggiare la 'volante': Daspo di due anni per un 23enne

Un Daspo urbano e due divieti di accesso: sonp i provvedimenti assunti dalla Questura di Ravenna nei confronti di tre persone già note alle forze dell'ordine. Il Questore di Ravenna Lucio Pennella ha emesso il provvedimento di divieto di accesso e stazionamento in tutti i pubblici esercizi o locali di intrattenimento della provincia (Daspo Willy) per la durata di due anni nei confronti di un 23enne di origine nordafricana. Il giovane è stato tratto in arresto nella tarda serata di sabato scorso da una pattuglia della Sezione Volanti della Polizia per essersi opposto con violenza ai poliziotti intervenuti per una rissa a cui il 23enne avrebbe preso parte e nel corso della quale aveva danneggiato la vetrata di un market nella zona della Stazione. L'uomo, una volta ammanettato, avrebbe perseverato nel suo comportamento violento tentando di danneggiare anche l'auto di servizio durante il trasporto negli uffici della Questura. Al termine dell'attività di polizia giudiziaria, la Quetura ha avviato un'istruttoria amministrativa che si è conclusa con l'adozione del Daspo nei confronti del giovane.

Ulteriori due misure di prevenzione personali, consistenti nel divieto di accesso nell'area della stazione e dei giardini Speyer per la durata dì un anno, sono stati emessi nei confronti di un 50enne e un 24enne. I due sono stati più volte controllati e colpiti da ordini di allontanamento dalle pattuglie della Polizia Locale di Ravenna perché colti in stato di ubriachezza alcoolica non solo nell'area della Stazione Ferroviaria, ma anche nei pressi delle pensiline delle fermate degli autobus e a ridosso dei giardini pubblici. I due inoltre sarebbero stati sorpresi a espletare i loro bisogni fisiologici su siti di interesse storico, sulle pareti della basilica di San Giovanni Evangelistica, nelle vicinanze dei bar presenti in via Farini e nei pressi di istituti scolastici. In una occasione, il 50enne è stato sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza, poiché colto ad urinare al passaggio della manifestazione religiosa della "Via Crucis del Venerdì Santo", in via Carducci, compromettendo il decoro cittadino e creando senso dì insicurezza tra i presenti. Valutati gli interventi della Polizia Locale, la Divisione Anticrimine della Questura ha avviato un'istruttoria amministrativa al termine della quale sono stati emessi i divieti di accesso. A partire da ora nessuno dei due potrà più accedere per un anno nelle aree dove hanno creato allarme sociale.