Fermare il rogo nella distilleria: la simulazione dei Vigili del Fuoco

Mercoledì pomeriggio è stata organizzata una simulazione di un incidente da parte dei Vigili del Fuoco in un'area di carico/scarico di etanolo alle distillerie Mazzari di Sant'Agata sul Santerno. Un'esercitazione per testare i dispositivi di sicurezza dell'azienda in sinergia con le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute sul posto: un APS (Autopompaserbatoio) con 5 unità dal distaccamento di Lugo e una squadra con il carro aria dalla sede centrale di Ravenna. Il tutto sotto la supervisione del funzionario tecnico di guardia.