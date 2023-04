Il Rotary dona più di 150 testi scolastici agli studenti del territorio

Centocinquantadue testi scolastici per un aiuto che ha riguardato 18 studenti. Grazie al Rotary club "Galla Placidia" di Ravenna sono stati consegnati ad alunni delle scuole secondarie superiori, appartenenti a famiglie bisognose del territorio, i testi utilizzati per la loro attività didattica. Un servizio reso possibile con un contributo di oltre 3mila 400 euro destinato dal Rotary per l'acquisto dei libri. Un numero in aumento rispetto allo scorso anno, quando erano stati spesi poco meno di 3mila 200 euro e comprati 3.179 testi.

Nel dettaglio, sono stati aiutati quattro studenti del liceo classico con 40 testi, 5 alunni dell'Itis con 37 libri consegnati, 3 studenti del liceo scientifico che hanno ricevuto 28 libri, altri tre alunni dell'istituto per geometri aiutati con 24 tasti e infine tre alunni del liceo artistico destinatari di 21 libri. Con questo gesto, si legge in un comunicato, il Rotary Club Galla Placidia "testimonia il suo interesse per le scuole, destinatarie di diverse iniziative tese a supportare e sostenere gli studenti e i loro percorsi formativi".