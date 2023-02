Il Comune di Russi incontra i cittadini per illustrare il nuovo Piano urbanistico

Il Pug è lo strumento che pianifica lo sviluppo del territorio, dal punto di vista urbanistico, edilizio e della tutela ambientale ai sensi della legge regionale. Per illustrare i contenuti della proposta, assunta dalla Giunta comunale di Russi il 29 dicembre scorso, l'Amministrazione comunale ha programmato una serie di incontri informativi. Il primo, rivolto a tutta la cittadinanza e alle associazioni di volontariato, è previsto per martedì 28 febbraio 2023, alle ore 20.30, alla Biblioteca comunale, in via Godo Vecchia 10. A questo, seguiranno altri due incontri, riservati alle associazioni di categoria e agli ordini professionali.

Si comunica inoltre che entro il 2 aprile 2023 chiunque può formulare le proprie osservazioni sulla proposta di Piano Urbanistico Generale (PUG). Le osservazioni raccolte saranno poi valutate prima dell’adozione del Piano stesso. Gli elaborati della proposta di Piano e le modalità di invio delle osservazioni sono consultabili sul sito del Comune di Russi. La proposta di Piano è inoltre consultabile e visionabile presso gli Uffici dell’Area Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Russi, via Babini n.1, previo appuntamento da concordarsi, scrivendo al seguente indirizzo email: urbanistica@comune.russi.ra.it