Russi, riparte il contest fotografico "Il Natale in uno scatto"

Al via l'8 dicembre il contest natalizio “Il Natale in uno scatto – edizione 2023/2024”, il contest fotografico indetto dal Comune di Russi per selezionare le migliori fotografie realizzate durante il periodo natalizio a Russi e frazioni. Le fotografie potranno contenere alberi di Natale, presepi, decorazioni natalizie, lucine, case, giardini, animali da compagnia a tema natalizio, mostre, concerti, giostre, gastronomia, spettacoli, vetrine a tema, ecc... Tre le categorie per cui è possibile concorrere: 1) decorazioni natalizie (lucine, alberi, presepi, dolci, ecc..), 2) eventi del programma Quattro Passi per Russi, 3) amici animali.

Partecipazione e premi

L'adesione è semplice: scatta una foto, caricala sul tuo profilo Instagram, tagga l'account @comune_di_russi e usa l'hashtag #russinatale2023 nel periodo compreso tra l'8 dicembre 2023 e il 7 gennaio 2024 indicando per quale categoria si compete. Le foto selezionate dalla giuria vinceranno i premi messi a disposizione dall’Ufficio Cultura del Comune:

1° premio categoria “decorazioni natalizie e lucine”: un abbonamento alla rassegna di teatro contemporaneo 2023/2024 del Teatro Comunale di Russi.

1° premio categoria “eventi del programma Quattro Passi per Russi”: un abbonamento alla rassegna di teatro contemporaneo 2023/2024 del Teatro Comunale di Russi.

1° premio categoria “amici animali”: un abbonamento alla rassegna di teatro contemporaneo 2023/2024 del Teatro Comunale di Russi.

I vincitori verranno contattati tramite l'account Instagram del Comune di Russi per essere premiati in occasione della seduta di gennaio del Consiglio Comunale presso la Sala Consigliare, in piazza Farini 1. In caso di impossibilità a presentarsi, il premio potrà essere ritirato presso l'Ufficio Cultura del Comune di Russi, in via Cavour 21, durante gli orari di apertura.