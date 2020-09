Russi, "Tutti a scuola": una colletta di articoli di cancelleria per le famiglie in difficoltà

Dopo la bella esperienza degli scorsi anni, anche quest'anno a Russi, e in collaborazione con le tre Consulte, si svolgerà l’iniziativa di solidarietà “Tutti a scuola”, per permettere anche alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato. L'Associazione Lions Club di Russi contribuirà alla raccolta donando gli zaini per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze. La modalità è simile a quella della colletta alimentare: nella giornata di sabato, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 16 alle 19, davanti ad alcuni supermercati e cartolerie della città e delle frazioni, i volontari impegnati nell’iniziativa inviteranno i clienti ad acquistare e donare articoli di cancelleria.

Nel dettaglio gli articoli che si richiede di donare sono: maxi quaderni con e senza margini, copertine per quadernoni (rosse, blu, verdi, gialle e trasparenti), raccoglitori ad anelli e buste con occhielli, ricambi fogli, cartelline con elastico, pastelli (scatole da 12), pennarelli a punta fine, matite, gomme, temperini, penne (blu, nere e rosse), colla stick, evidenziatori, album da disegno, diari, compassi, goniometri, righe, righelli e squadre, forbici con la punta arrotondata. I supermercati all’esterno dei quali saranno presenti i volontari sono Coop, Via Giuseppe Ungaretti, 4, Russi; Conad, via Salvo D'Acquisto, 2 , Russi; Conad City, via Gino Randi, 47, San Pancrazio; e Conad City, via Faentina Nord, 282, Godo. Hanno inoltre aderito all’iniziativa le seguenti cartolerie "Milleidee", corso Luigi Carlo Farini, 57, Russi; "Mondo magico", corso Luigi Carlo Farini, 78, Russi; "Zannoni", Via Faentina, 114, Godo; e tabaccheria cartoleria San Pancrazio.