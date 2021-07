Colto da un malore a 15 metri di altezza, salvataggio dei Vigili del Fuoco - FOTO

I pompieri sono così riusciti a recuperare l'uomo e ad affidarlo alle cure del personale medico, che ha provveduto a trasportarlo in condizioni non gravi all'ospedale di Faenza.

Paura nella mattinata di sabato in una distilleria di Faenza. Il personale del 118, intorno alle 10, è intervenuto per soccorrere una persona a seguito di un malore mentre si trovava sopra ad un riscaldatore ad un'altezza di circa 15 metri. Sul posto si sono recate, per coadiuvare i sanitari nel soccorso alla persona, anche diverse squadre dei Vigili del Fuoco con due autopompe e un'autoscala. I pompieri sono così riusciti a recuperare l'uomo, un italiano sulla cinquantina, e ad affidarlo alle cure del personale medico, che ha provveduto a trasportarlo in condizioni non gravi all'ospedale di Faenza.