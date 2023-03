Sanità, lavori da 400 mila euro per la Casa della salute della Valle del Senio

400 mila euro per il lavori della Casa della Comunità e un focus sulla sanità pubblica. Venerdì pomeriggio, nella Sala consiliare di Castel Bolognese, si è tenuto un incontro tra i sindaci della Vallata del Senio, il direttore generale dell'Ausl Romagna Tiziano Carradori e Raffaele Donini, assessore regionale alle politiche per la salute. L'incontro, incentrato sulla sanità nella Valle del Senio, è stato fra l'altro l'occasione per presentare la carta dei servizi della Casa della Comunità di Castel Bolognese e i lavori che ne andranno a migliorare la struttura.

A proposito della Casa della Comunità della Valle del Senio, "rinnoviamo il contenitore con oltre 400.000 euro di lavori e il contenuto con servizi di qualità per tutti gli abitanti della Valle del Senio - spiega il sindaco Luca Della Godenza - abbiamo messo il punto su politiche per la salute pubbliche e che investano sulla prevenzione per far vivere meglio e più a lungo le nostre comunità". Ringraziando tutti gli intervenuto, il sindaco di Castel Bolognese ha concluso dicendo che "il percorso che ci attende per migliorare la nostra sanità non è semplice ma ci vede impegnati con tutte le nostre forze".