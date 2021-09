Sant’Agata sul Santerno, il camper dell'Ausl in piazza per vaccinare contro il Covid-19

Martedì a Sant'Agata sul Santerno sarà presente il camper vaccinale organizzato dall'Ausl della Romagna per promuovere la vaccinazione contro il Covid-19. Il camper sarà presente in piazza Umberto I dalle 8 alle 13, in concomitanza del mercato settimanale. Per accedere al servizio non è necessaria la prenotazione; possono vaccinarsi tutti i cittadini con più di 12 anni che non hanno ancora ricevuto la prima dose semplicemente presentando la tessera sanitaria e la carta d’identità. Tutti i minori di 18 anni, per poter ricevere la somministrazione del vaccino, dovranno essere accompagnati da un genitore. L'iniziativa è organizzata con la collaborazione della Pro Loco di Sant'Agata sul Santerno.