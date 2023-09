Sulla nave dei migranti anche un sospetto 'scafista': arrestato dalla Polizia

Tra i migranti arrivati al terminal crociere di Ravenna lunedì pomeriggio potrebbe esserci anche uno scafista. Un 23enne di origine egiziana è stato infatti fermato dalla polizia ravennate, in quanto sospettato di avere fatto da scafista per i 27 profughi poi salvati dalla nave "Life Support" di Emergency nel mar Mediterraneo. Lo riferisce l'Ansa. Dopo lo sbarco a Porto Corsini, il 23enne è stato quindi bloccato dagli agenti della squadra Mobile durante le operazioni di controllo al Cmp di Ravenna. L'arresto da parte della Polizia sulla scorta delle informazioni date da alcuni migranti che lo avrebbero visto lui alla guida del gommone su cui poi sono stati recuperati. Il 23enne, difeso dagli avvocati Luca Orsini ed Eleonora Sgro, è stato portato in Procura per essere interrogato dal Pm di turno Stefano Stargiotti.