Scappa dall'area di servizio senza pagare, dà un nome falso per nascondere che era senza patente

Gli agenti della sottosezione di Polizia autostradale di Forlì sono intervenuti nell'area di servizio "Santerno Ovest" nei pressi di Faenza, dove un utente aveva fatto rifornimento di carburante ripartendo in direzione di Rimini senza pagare quanto dovuto. Postisi all'inseguimento del veicolo, il mezzo è stato raggiunto all'altezza di Cesena e nelle fasi della sua identificazione l'utente, privo di documenti, ha dichiarato false generalità per evitare che fosse accertato il fatto che la patente di guida gli fosse stata revocata dal Prefetto di Rovigo per mancanza di requisiti morali a seguito dell'applicazione di una misura di prevenzione. E' stato quindi denunciato per falsa attestazione sulla propria identità personale.

A seguito di controlli specifici sulla regolarità dei trasporti internazionali di merci e di persone, inoltre, sempre sull'autostrada A-14 è stato controllato un autotrasportatore della provincia di Taranto che, alla guida del proprio autotreno, stava effettuando un trasporto di collettame munito di Carta di Qualificazione del Conducente che, a seguito di accertamenti sulle banche dati, risultava scaduta da oltre un anno. L'autista, dopo essere stato autorizzato a raggiungere la destinazione prevista per lo scarico della merce, è stato sanzionato ed il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo per un periodo di tre mesi con il conseguente ritiro della carta di circolazione.