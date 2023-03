Schianto tra due auto all'incrocio pericoloso: giovane in ospedale

L'incrocio tra via Canala e via Maccalone, tra Piangipane e Santerno, si macchia di nuovo di sangue. Attorno alle 13.50 di oggi, martedì, due auto si sono scontrate all'incrocio tra le due strade. Una Ford Fiesta condotta da un 20enne stava viaggiando su via Canala da Piangipane verso Santerno, quando da via Maccalone è arrivata una Opel Astra station wagon con a bordo un secondo ragazzo. Nel violento impatto, per cause ancora in corso d'accertamento, l'Astra è finita contro un guard rail, mentre la Fiesta ha finito la sua corsa in un campo adiacente alla strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con l'ambulanza, con cui il 20enne a bordo della Fiesta è stato portato all'ospedale di Ravenna in condizioni non particolarmente gravi per i controlli del caso. Intervenuti anche i Vigili del fuoco per aiutare nelle operazioni di soccorso insieme alla Polizia locale di Ravenna, che ha chiuso la strada gestendo la viabilità per poi riaprirla una volta terminate le operazioni. Un secondo incidente nella stessa giornata si è verificato in via Trieste.