Auto si cappotta in città: il pauroso incidente

Incidente spettacolare in città. E' successo martedì in via Trieste a Ravenna, dove una Jeep Compass, per cause ancora da chiarire, si è ribalta, finendo la sua corsa con ruote all'aria in mezzo alla strada. Il conducente è stato poi trasportato in ospedale con codice di media gravità. Sul luogo dell'incidente anche la Polizia Locale di Ravenna per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro. Sempre nella giornata di martedì si è verificato uno scontro fra due auto tra Piangipane e Santerno.