Scomparso a soli 47 anni l'ex calciatore ravennate Christian Minardi

Mondo del calcio ravennate in lutto per la scomparsa di Christian Minardi, ex calciatore ravennate molto noto nel calcio dilettantistico e nell'ultimo periodo preparatore dei portieri del Sant’Agata Militello. Minardi avrebbe compiuto 47 anni a giugno, ma si è spento prematuramente per una brutta malattia.

Nato a Ravenna, ex portiere professionista (tra le altre ha giocato anche nel Russi), durante la sua carriera aveva deciso di svoltare intraprendendo il lavoro di preparatore dei portieri, ruolo che lo ha portato a essere protagonista non solo in tutta Italia, ma anche all'estero.

"Seppur per un breve periodo abbiamo avuto modo di apprezzare le tue doti umane e professionali - lo ricordano dal Sant'Agata - Oggi abbiamo appreso questa tragica notizia che ci lascia senza parole. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte di tutto l'ambiente biancoazzurro".