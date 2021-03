Scoppia un incendio in uno scantinato con bombole di Gpl, evacuate 4 famiglie

Quattro famiglie sono state evacuate a causa dell'incendio in uno scantinato che si è sviluppato in un condominio ad Alfonsine, in via Boaria. I vigili del fuoco intorno alle 14,30 di giovedì sono giunti con squadre e automezzi da Lugo e Ravenna, dopo la segnalazione della presenza di fiamme e fumo in uno locale sotterraneo in cui erano custodite anche 4 bombole di Gpl, oltre a materiale vario che ha alimentato il rogo. I vigili del fuoco hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area nel giro di poco tempo. Sono ancora al vaglio le cause che possono aver determinato le fiamme. Una donna che ha inalato del fumo è stata portata con l'ambulanza, in condizioni non gravi, all'ospedale di Ravenna per gli accertamenti medici. Presenti sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Ravenna.

(Foto Massimo Argnani)