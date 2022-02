Scritte no vax nel Ravennate: denunciata una coppia di ‘imbrattatori seriali’

Nell’ambito dell’attività di contrasto ai numerosi episodi di imbrattamento che, nella provincia di Ravenna, hanno riguardato anche diversi centri vaccinali con scritte contrarie alle misure antiCovid adottate dal Governo, la Polizia di Stato ha denunciato una coppia di origine bolognese che, tra il mese di dicembre 2021 e gennaio 2022, avrebbe realizzato numerose scritte murarie, in particolare nel Lughese.

L’attività investigativa degli agenti della Digos e del Commissariato di Polizia di Lugo, coordinata dal Sostituto procuratore Cristina D’Aniello, ha permesso di individuare i due presunti autori di numerosi imbrattamenti grazie all’analisi dei vari impianti di videosorveglianza presenti sul territorio. Nella ricostruzione compiuta dagli investigatori relativa ai raid notturni, si evidenzia come venissero accuratamente scelti i bersagli su cui vergare i messaggi ‘no vax’, selezionando quelli ad alto contenuto simbolico (come appunto gli hub vaccinali) e quelli ubicati in punti caratterizzati da un’elevata visibilità. La Polizia avrebbe inoltre appurato che, nel corso di un'unica serata, venissero effettuate più scritte, fino a notte inoltrata, utilizzando vernice spray di colore rosso, e firmando gli imbrattamenti con il logo 'ViVi'.

Nel corso dell'indagine è stata sequestrata presso l’abitazione dei due presunti ‘imbrattatori seriali’ un’ingente quantità di materiale informativo, tra cui centinaia di volantini e adesivi di propaganda “No Vax”, oltre ad alcuni dispositivi informatici che verranno successivamente sottoposti all’analisi di competenza della Polizia Postale.