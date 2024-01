La generosità della scuola di danza: devolve i fondi dello spettacolo natalizio per la lotta ai tumori

Passione, musica, recitazione, danza e tanta voglia di crescere insieme per le ragazze e ragazzi che compongono attualmente il gruppo dell’associazione Centro Studi Danza, che anche quest’anno ha portato sul palco uno spettacolo che, oltre a rappresentare un importante step nella crescita dei giovani artisti, ha contribuito a un progetto di solidarietà. Lo scorso 21 dicembre sul palco del Teatro Moderno di Fusignano è andato in scena il musical “Merry Christmas” liberamente tratto e rielaborato dal musical “Holiday Inn” di Irving Berling. Uno spettacolo giunto al termine di oltre due mesi di prove, per la regia di Laura Ghera, affiancata da Sandra Mancusi, e le coreografie di Marilisa Angeli, Cecilia Rivola, Marco Sbarzagli e la stessa Laura Ghera.

A esibirsi davanti al pubblico sono stati gli iscritti e le iscritte ai corsi di musical, tip tap, danza classica e moderna di Centro Studi Danza. Un gruppo eterogeneo, dai 13 ai 20 anni, insieme per una serata di emozioni arricchita anche dalla scelta di devolvere l’utile dell’evento in favore della sede locale della Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Così, i 1.200 euro raccolti hanno contribuito all’acquisto dell’ecotomografo di ultima generazione che lo scorso 8 gennaio è stato consegnato al Centro di Prevenzione Oncologica (CPO) dell’Ospedale Umberto I di Lugo.

Non è la prima iniziativa solidale dell’associazione lughese. Già nel 2020, in pieno periodo Covid, Centro Studi Danza ha aderito al progetto “Scatole di Natale”, mentre lo scorso anno con il ricavato del musical ha acquistato circa 1.000 euro in giocattoli che Ageop, Associazione di volontariato Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica, ha poi donato a bambini e ragazzi ricoverati nel reparto Oncologico Pediatrico del Policlinico Sant’Orsola - Malpighi di Bologna.

Le iniziative di questo anno accademico non si fermano però qui. Il prossimo 3 febbraio infatti, la Collegiata di Lugo ospiterà il musical “Light of the World - Il Vangelo secondo Matteo”, liberamente tratto da “Godspell” e già presentato da Centro Studi Danza Asd per la regia di Laura Ghera, all’auditorium di Bagnara di Romagna nel 2023. In questo caso il ricavato della serata verrà devoluto, in collaborazione con l’associazione “In Chiave Cristiana”, per il sostegno a distanza di bambini e ragazze insieme alla Fondazione AVSI, organizzazione non profit che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario.