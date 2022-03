Scuola Rossini di Cervia: sabato la presentazione dei corsi per più piccoli

La scuola comunale di musica Gioachino Rossini di Cervia ha organizzato per sabato 5 marzo alle 16 un incontro per presentare l’offerta formativa dedicata ai più piccoli.

L’evento sarà l’occasione per illustrare alle famiglie due attività specifiche. Ai bambini dai 3 ai 5 anni è dedicato “Giocabimbo”, laboratorio in cui i più piccoli potranno cantare in gruppo, sviluppare il senso del ritmo e sperimentare con gli strumenti musicali, guidati da una docente specializzata nel mondo dell’infanzia; ai bimbi di 6 e 7 anni è rivolto invece “Giocasuono”, laboratorio in cui potranno iniziare a suonare il pianoforte o le percussioni attraverso il gioco.

Le lezioni si svolgeranno ogni sabato, da marzo a maggio, nella sede della scuola Rossini in via della Rimembranza 2. Al termine del percorso avrà luogo un saggio conclusivo nel Teatro Walter Chiari. A fine aprile si apriranno invece le iscrizioni ai corsi di strumento e collettivi per ragazzi e adulti.

Per partecipare all’iniziativa di sabato è necessario prenotarsi telefonando allo 0544.71907 o scrivendo a info@scuolarossini.it. www.scuolarossini.it.

La scuola Rossini conta circa 120 allievi ogni anno e promuove l’apprendimento della musica fin dall’età infantile quale strumento di socializzazione e di sviluppo del proprio sé creativo e intellettuale. La Rossini è una scuola di musica accreditata con la Regione, convenzionata con il conservatorio Giuseppe Verdi di Ravenna ed è gestita dalla Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri.