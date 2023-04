Scuole dell’infanzia paritarie, approvato lo schema di convenzione tra Comune e Fism fino al 2025

Nella seduta di giovedì il consiglio comunale ha approvato all’unanimità dei 22 consiglieri presenti lo schema di convenzione tra il Comune e la FISM (Federazione italiana scuole materne) della provincia di Ravenna, in rappresentanza delle scuole dell’infanzia paritarie e annesse sezioni di Nido/Primavera ad essa aderenti per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025.

Ha illustrato la delibera l’assessora alle Politiche per le famiglie, l’infanzia e la natalità Livia Molducci che si è soffermata sulla positiva collaborazione intrattenuta con la FISIM da oltre vent’anni. L’assessora ha evidenziato, in particolare, il grado di impegno, competenza e qualità cresciuto negli anni dal punto di vista educativo e formativo e il contributo che le scuole materne aderenti forniscono al vasto territorio comunale arrivando ad accogliere una elevata percentuale di bambini rispetto alla domanda delle famiglie per le materne pari al 28% e per i nidi (0-3 anni) pari al 15%.

Per quanto riguarda alcuni dei dati forniti sono 622 i bambini che frequentano le materne e 142 gli iscritti ai nidi nella fascia 0-3 anni, 60 i bambini stranieri, aumentati di numero negli anni, e 9 quelli con bisogni speciali. L’assessora Molducci ha altresì sottolineato l’importante ruolo svolto da queste scuole dell’infanzia nel territorio comunale, nell’ottica di un sistema integrato pubblico e privato di servizi per l’infanzia, in continuità e flessibile, rispetto ai bisogni delle famiglie; un sistema volto costantemente al benessere di bambini e bambine, all’alleanza con le famiglie e alla qualificazione permanente; il fatto poi che i servizi per l’infanzia FISM siano, talvolta, per alcuni territori, punti di riferimento insostituibili, costituisce un valore aggiunto per la prosecuzione della loro offerta educativa anche tramite il rinnovo della Convenzione con il Comune di Ravenna”.

E’ intervenuta la consigliera Stefania Beccari (Partito Democratico) che ha avuto parole di apprezzamento e soddisfazione per l’importanza della collaborazione e per il grande lavoro svolto dalle scuole FISIM in grado di assicurare servizi di qualità tesi al benessere dei bambini e delle famiglie.