Selen si candida per partecipare all'Isola dei Famosi: ma sarà una 'riserva'

Selen all’Isola dei Famosi, ma col ruolo di “riserva”. L'ex attrice pornografica ravennate Luce Caponegro si è candidata per la nuova edizione del programma di Canale 5, sostenendo il provino in modalità telematica e riscuotendo grande apprezzamento. “Il provino è andato molto bene, chissà…”. Fedele ai vincoli di riservatezza, la donna taglia corto, non smentisce e non conferma.

Con ogni probabilità non farà parte del cast iniziale, ma avrà il ruolo della “riserva”, ovvero aspetterà in panchina una chiamata dall’Honduras nel caso in cui ci fossero rinunce. Un’eventualità tutt’altro che remota visto che, per la durezza dell’esperienza, già nelle precedenti sedici edizioni sono state diversi gli abbandoni nelle prime settimane. Inoltre, c’è sempre l’incognita squalifiche (lo scorso anno toccò al batterista dei Cugini di Campagna Silvano Michetti). Insomma, la partecipazione di Luce tra i concorrenti non può ancora essere ufficializzata, ma viene comunque considerata “probabile”.