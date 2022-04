200 chili di carne scaduta nelle case di riposo: maxi sequestro dei Nas

Controlli dei Carabinieri del Nas di Bologna in strutture sanitarie e socio-assistenziali (quali rsa, case di riposo, comunità alloggio, ecc.) nella provincia di Ravenna. Nei giorni scorsi i militari hanno rilevato alcune irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario delle relative cucine di alcune strutture, con il sequestro di 200 chili di carne congelata in maniera difforme a quanto previsto dalla normativa e scaduta di validità.

I militari del nucleo felsineo hanno proceduto al sequestro amministrativo e all’avvio per la successiva distruzione degli alimenti non idonei, comminando sanzioni per 2.000 euro e segnalando alle autorità amministrative i titolari delle strutture. Proseguono i controlli dei Nas nel delicato settore, a tutela delle fasce fragili della popolazione, al fine di prevenire eventuali abusi ed episodi di grave incuria da parte degli operatori e dei responsabili delle strutture socio-sanitarie e assistenziali.