Servizio civile, attivi i servizi di supporto digitale per i cittadini

A partire da mercoledì il Comune di Ravenna rinnoverà il progetto di Servizio civile digitale, in cui 12 giovani volontari del Comune saranno disponibili ad aiutare i cittadini nei vari sportelli collocati nel territorio comunale e a organizzare corsi di formazione in ambito digitale. Iscriversi ai corsi è molto semplice: occorre chiamare il numero 0544/482178 oppure il 0544/485021 indicando ai 4 volontari preposti, la zona di residenza, la fascia oraria di svolgimento del corso preferita e segnalando anche uno o più temi/argomenti che si desidera approfondire. Oltre ai corsi di formazione, per avere un maggiore supporto sui servizi online, ci si potrà recare presso gli sportelli Smart dove saranno presenti 8 volontari che aiuteranno il cittadino passo per passo nella risoluzione dei vari problemi.

A partire dal 7 febbraio gli operatori volontari saranno disponibili dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 nelle varie sedi decentrate del Comune di Ravenna: 2 operatori allo Sportello polifunzionale del Comune, in via Berlinguer 30; 2 operatori all’ufficio decentrato di Marina di Ravenna, in largo Walter Magnavacchi 5; 2 operatori all’ufficio decentrato di Sant’Alberto, in via Cavedone 37; 2 operatori all’ufficio decentrato di San Pietro in Vincoli, in via Giuseppe Pistocchi 41° (servizio attivo dall’8 febbraio).

Come dimostrano i dati Istat, nel 2023 il tasso di diffusione di internet tra le famiglie residenti in Italia è del 91,9%. Nonostante questo è ancora presente un forte divario digitale tra le generazioni, in quanto non si riescono a integrare nella vita di tutti i vantaggi offerti dai servizi digitali. Infatti, se si analizzano le percentuali del possesso di competenze digitali di base, la fascia d’età dai 55 ai 59 anni possiede circa il 40% di competenze base, quella dai 60 ai 64 circa il 30% e dai 65 ai 74 solo il 18%. I giovani volontari del Servizio civile digitale del Comune di Ravenna sono quindi pronti a mettersi a disposizione con i corsi gratuiti di formazione digitale e fornendo assistenza e supporto di persona per far scoprire ai cittadini le opportunità della tecnologia.