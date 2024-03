Settimana Santa, tutte le celebrazioni di Pasqua in Cattedrale

I riti della Settimana santa della religione cattolica, iniziata con la Domenica delle Palme, fanno memoria degli eventi di fede correlati agli ultimi giorni terreni di Gesù, la sua passione, morte e Risurrezione. In città diverse celebrazioni pasquali saranno celebrate dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni.

Si parte dal mercoledì santo, 27 marzo, quando monsignor Ghizzoni celebrerà alle 18,30 in Cattedrale la Messa crismale, concelebrata da tutti i sacerdoti. Durante la Messa vengono benedetti i Sacri Olii e rinnovate le promesse sacerdotali. Giovedì 28 marzo, alle 18 l’arcivescovo presiede la Messa in Coena Domini nella chiesa di San Francesco. Venerdì santo, 29 marzo, alle 15,30 l’arcivescovo presiederà la Liturgia della Passione e della morte di Gesù (Passio) nella Concattedrale di Cervia. La Passio, per la parrocchia del Duomo, sarà celebrata alle 18 nella chiesa di Sant’Agata da don Arienzo Colombo.

Venerdì sera alle 20,30 è in programma la Via Crucis a Ravenna guidata da monsignor Ghizzoni, con partenza da San Giovanni Evangelista e arrivo a San Francesco. Le tappe saranno in viale Farini, in via Diaz, in piazza del Popolo, nel cuore della città, e poi in piazza Giuseppe Garibaldi, in via Gordini e in via Corrado Ricci. Lungo il tragitto si potranno ascoltare i canti di alcuni cori parrocchiali e associazioni che hanno progettato un percorso anche musicale per questo momento di preghiera ispirato ai crocefissi di oggi.

Sabato santo, 30 marzo, alle 21 monsignor Ghizzoni presiederà la Veglia pasquale In Cattedrale. Domenica 31 marzo la Messa di Pasqua alle 10 nella casa circondariale di via Port’Aurea e alle 18 nella Concattedrale di Cervia. Le Messe in Duomo a Ravenna saranno, come ogni domenica, alle 9, alle 11 e alle 18,30. Da lunedì 25 a mercoledì 27 aprile, in Duomo (Cappella di San Giuseppe) dalle 9 alle 12 sarà esposto il Santissimo per l’Adorazione eucaristica. I sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni, ogni mattina dalle 9,30 alle 12 e sabato anche dalle 16,30 alle 19.