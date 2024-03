Si allontana dalla famiglia e scappa in treno, ma senza biglietto: minore ritrovato dai Carabinieri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Ravenna in questi ultimi giorni hanno attuato una massiccia attività di prevenzione e repressione dei reati in genere e in particolare prevenire i furti in abitazione. Le pattuglie dell’Arma territoriale sono state affiancate dalle squadre di rinforzo della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna” di Bologna. Posti di controllo alla circolazione stradale, verifiche in alcuni esercizi pubblichi, vigilanza nei luoghi solitamente frequentati da giovani, controllo delle persone sottoposte ad obblighi giudiziari sono state le priorità nello svolgimento del servizio.

L’attività ha permesso complessivamente di identificare 280 persone e controllare 190 veicoli; arrestare una cittadina bulgara sulla quale pendeva un ordine di carcerazione per furto; denunciare all'Autorità giudiziaria 12 persone resesi responsabili di reati vari tra cui lesioni personali, molestie, maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e truffa; sorprendere 3 persone al volante in stato di ebbrezza alcoolica con conseguente ritiro della patente e denuncia all’Autorità giudiziaria.

Nel corso della serata di lunedì, inoltre, i Carabinieri di Lugo sono intervenuti a bordo di un treno regionale su segnalazione del capotreno, identificando un minore privo del titolo di viaggio. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che il giovane si era allontanato di sua volontà dalla famiglia, che ne aveva denunciato la scomparsa. I militari hanno dunque provveduto a informare i familiari del giovane, ai quali è stato successivamente affidato.

Nella mattinata di martedì, il Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Lachi, ha consegnato la “Medaglia Mauriziana” al Capitano Ambrogio Maggio, Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Ravenna. L’onorificenza, al merito di dieci lustri di carriera militare, viene conferita con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, agli Ufficiali e Sottufficiali delle Forze Armate. L’ambito traguardo, ovvero 50 anni di servizio militare computati sommando gli anni di servizio con quelli trascorsi al comando dei reparti dell’Arma, rappresenta per gli uomini e le donne in uniforme un obiettivo non facile da raggiungere nel proprio percorso lavorativo.