Si è spento Paolo Bocchini, anima della Festa dell'Unità: "Uno splendido volontario"

Si è spento Paolo Bocchini, storico militante del Partito Democratico ravennate. A darne notizia è il segretario provinciale Pd Alessandro Barattoni: "Sembrano non finire mai le brutte notizie in questo 2020, così terribile che ci ha portato via anche il caro Paolo. Anima e colonna insieme alla sua Bruna della Festa dell'Unità Ravenna, splendido volontario del Partito Democratico Ravenna oltre che dello Spi-Cgil era un punto di confronto e spesso di conforto per tanti, di sicuro per me. Per via del cantiere al Pala de Andrè e delle limitazioni legate alla pandemia ci eravamo ripromessi di pensare insieme ad una festa diversa e sempre più bella non appena le condizioni ce lo avessero consentito. È un dolore grande. Un abbraccio alla moglie Bruna e a tutti i suoi cari".