Si incendia il tetto di un'abitazione, pomeriggio di lavoro per i Vigili del Fuoco

E' stato un pomeriggio movimentato, quello di domenica, per i Vigili del Fuoco nel faentino. L'incendio di un tetto, scaturito dal surriscaldamento della canna fumaria, ha impegnato a lungo la squadra di Lugo, Faenza e la centrale di viale Randi intervenuta con la scala aerea. Le squadre hanno operato togliendo le tegole e tagliando la copertura in legno intercettando il fuoco spegnendolo con il liquido schiumogeno ed i naspi ad acqua.

Terminata l’opera di spegnimento del fuoco sono state verificate con la termocamera l'eventuale residua presenza di braci o focolai e a fine intervento si è posizionato un telo di plastica per la protezione del tetto bruciato. Non risultano feriti ma solo tanto spavento. "Cogliamo l'occasione per ribadire l'importanza della pulizia delle condotte dei fumi, un operazione che potrebbe evitare tanti inconvenienti" dicono i Vigili del Fuoco.