Si ribalta col trattore mentre lavora nei campi: giovane in ospedale

Un altro infortunio sul lavoro, dopo quello avvenuto lunedì mattina nei pressi di una ditta di Russi. Intorno alle 13.30 un 28enne che stava lavorando in un campo agricolo tra Solarolo e Faenza, nei pressi della provinciale Felisio, per cause ancora in corso d'accertamento si è ribaltato insieme al pesante mezzo.

Un collega ha immediatamente allertato i soccorsi del 118, giunti sul posto con ambulanza ed elicottero inseme anche ai Vigili del fuoco per aiutare nelle operazioni di soccorso. Una volta stabilizzato sul posto, il 28enne è stato portato in elimedica all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, anche se fortunatamente cosciente.