Si spaccia per un rappresentante della Figc e si fa accreditare migliaia di euro sul conto: arrestato

L'accusa, per ora, è quella di aver truffato la Figc-Lnd, ovvero la parte dilettantistica piemontese della Federazione Italiana Giuoco Calcio che ha sede a Torino. Nei guai è finito un 20enne arrestato con l'accusa di truffa aggravata dopo un'indagine degli investigatori del commissariato torinese, conclusasi venerdì a Lugo anche grazie alla collaborazione degli uomini del commissariato lughese. A lui sono arrivati dopo un'attenta analisi dei tabulati telefonici e della movimentazione bancaria.

L'avvio dell'indagine era partita oltre un anno fa, nel febbraio 2021. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe messo in atto anche dei raggiri telematici - compresa una finta pec riferibile alla Figc-Lnd Piemonte - mediante i quali sarebbe riuscito a farsi accreditare dalla Federazione sul proprio conto oltre 12mila euro - somma poi recuperata dagli investigatori. Il 20enne agiva spacciandosi per un rappresentante della Federazione, riuscendo poi a convincere un dipendente della banca presso la quale il comitato sportivo aveva un conto a effettuare l'importante bonifico per una presunta iscrizione a campionati europei.