Solarolo, lavori al passaggio a livello sulla "Felisio"

Regolazione del binario, sostituzione della massicciata, posa di nuove pedane in gomma e interventi di riasfaltatura. Sono gli interventi che Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) realizzerà al passaggio a livello sulla Strada Provinciale 22 Felisio, a Solarolo, dalle 21.00 di martedì 13 alle 12.00di mercoledì 14 giugno. I lavori rientrano fra le attività necessarie per consentire la riapertura della linea ferroviaria Castel Bolognese – Lugo – Ravenna, gravemente danneggiata dall’alluvione. Durante l’attività del cantiere, la circolazione stradale in quel tratto sarà interrotta e il traffico deviato su percorsi alternativi opportunamente indicati.