Solidarietà, il libro sulla biografia del cantante cervese Piero Focaccia porta 3mila euro per le associazioni

Durante la serata della “tombola di natale” organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Francesca Fontana, c'è stata una piacevole sorpresa.

L’imprenditrice cervese Paola Pirini, che a giugno di quest’anno aveva presentato nel suo locale “la Ciurma” a Cervia, il libro sulla biografia del cantante cervese Piero Focaccia, si è presentata alla serata dove la comunità del forese e non solo, si era ritrovata per il gioco della tombola con le famiglie ed ha voluto consegnare la prima parte del ricavato dalla vendita dei libri.

La soddisfazione dei presenti ma soprattutto dei presidenti delle due associazioni nel vedere gli assegni di 1.500 euro ciascuno in favore di AIRET Associazione della sindrome di Rett – rappresentata da Silvia Giambi referente cervese e membro del direttivo regionale e nazionale e dalla Aps Francesca Fontana con il suo presidente Paolo Pistocchi. Commossi entrambe i presidenti hanno ringraziato per la grande generosità Paola Pirini che con questo gesto ha dato linfa ai progetti associativi e aiutato concretamente le associazioni a sviluppare ulteriori iniziative in favore delle fragilità delle persone e dei loro obiettivi.

Ha coordinato, come del resto la pianificazione della stesura del libro Gianni Grandu, presidente del consiglio comunale e membro del direttivo della Associazione F. Fontana, il quale ha sottolineato il dono e la sensibilità straordinaria di questa imprenditrice cervese Paola Pirini.