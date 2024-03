Due talenti del territorio ravennate approdano alle semifinali di The Voice Senior su Rai1

Un faentino e una ravennate alle “semifinali” di The Voice Senior, il talent show musicale di Rai 1 riservato a cantanti over 60. Infatti, tra i concorrenti scelti per il proprio team da uno dei quattro giudici del programma, il rapper napoletano Clementino - presente l’anno scorso a Faenza per la finale di “New York Canta” organizzata dal MEI e che portò la sua solidarietà alla Piccola Betlemme di Faenza - ci sono la 61enne ravennate Sonia Zanzi, dipendente di un fast food ma già nota in zona e non solo come cantante con il nome d’arte Sonia Davis, e il 62enne faentino Gianluca “John” Calzolari, agente della polizia locale di Imola.

A fine trasmissione, a metà maggio, si sta lavorando a Faenza a una grande festa in loro onore anche con altri ospiti romagnoli delle precedenti edizioni di The Voice Senior. “La presenza di ben due semifinalisti a The Voice Senior del nostro territorio significa quanto di buono si è fatto e si fa in questo territorio con la musica grazie a manifestazioni importanti per i cantautori, i cantanti, le rock band, gli artisti indipendenti ed emergenti presenti a Faenza, Ravenna e sul nostro territorio fin dagli anni ‘90” , dichiara Giordano Sangiorgi, patron del Mei. “Una importante cartina di tornasole che fa capire il valore del lavoro svolto che hanno portato alla nascita e alla crescita di grandi talenti musicali come i bravissimi Sonia Davis e John Calzolari”.