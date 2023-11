La società chiede uno spazio sicuro per allenare i giovani ciclisti: "Un impianto in ogni comune"

Il Comitato Amici del Ciclismo di Ravenna, nato con lo scopo di promuovere e sostenere la pratica del ciclismo, in particolare modo quello giovanile, esprime piena solidarietà e vicinanza all'ASD Alfonsine che ha espresso le difficoltà in cui si è venuta a trovare "dopo che gli è stato negato lo spazio che da anni utilizzava per gli allenamenti dei suoi giovanissimi ciclisti". La società, infatti, era solita utilizzare la pista intorno al campo sportivo dello stadio di Alfonsine.

"Il tema della sicurezza è da anni al centro dell'attenzione di tutte le realtà ciclistiche - prosegue il Comitato e si può ben comprendere che questa sia la prima preoccupazione delle società ciclistiche e dei genitori dei ragazzi e ragazze che amano divertirsi in bici. Da qui l'appello che l'ASD Alfonsine ha rivolto al Comune di Alfonsine affinché gli sia concesso uno spazio sicuro dove poter allenare i suoi giovani ciclisti. Senza spazi sicuri per allenare i bambini il ciclismo è destinato a morire e queste giuste richieste devono trovare risposta".

"Un impianto in ogni comune è l’unica soluzione per rinvigorire le file dei praticanti nella fascia di età 6-12 anni - aggiunge il Comitato Amici del Ciclismo che - nel 2021 decise di proporre al Comune di Ravenna la realizzazione di un ciclodromo protetto da utilizzare per allenamenti gare". Un progetto accolto positivamente, individuando l'area dell'ex Ippodromo Candiano per la realizzazione del Ravenna Bike Park. "Grazie anche ai fondi resi disponibili dal PNRR, l'appalto per la realizzazione del Bike Park è già stato assegnato e ne è in corso la progettazione esecutiva da parte dell'impresa aggiudicataria - conclude il Comitato - Se i tempi tecnici saranno rispettati, i lavori dovrebbero poter iniziare ed essere conclusi entro il 2024".