Spiagge libere e stabilimenti: ecco dove andare al mare con gli amici a quattro zampe

Chi ama trascorrere le vacanze al mare insieme al proprio cane o animale domestico si mette alla ricerca con anticipo, in vista dell'estate, di aree adatte all'accoglienza. Già da Pasqua è previsto il libero accesso dei cani in spiaggia nelle sei aree individuate dall’apposita ordinanza e disponibili fino a sabato 2 novembre. Sulle spiagge ravennati permane il divieto di condurre animali, anche se al guinzaglio o con museruola, tranne che nelle zone attrezzate.

Il nostro territorio, in questo senso, mette a disposizione diverse aree, sia in spiaggia libera che in stabilimenti privati, riservate all'accoglienza di animali domestici. Un bel modo di trascorrere momenti di relax e vivere la riviera romagnola insieme al proprio "Fido".

Dove sono le spiagge pet friendly

Sono sei le spiagge libere della costa ravennate dove è permesso, dall'alba al tramonto, l'accesso insieme ai propri amici a quattro zampe, alle quali si aggiungono numerosi stabilimenti balneari attrezzati.

Le spiagge libere

Casalborsetti, nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di mt. 70 circa adiacente lato Sud allo stabilimento balneare Overbeach

Casalborsetti/Marina Romea, nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di mt. 100 circa compreso tra i campeggi Reno e Romea*

Marina di Ravenna, nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di mt. 80 metri adiacente al lato nord dello stabilimento balneare Ruvido

Lido Adriano, nel ratto di spiaggia libera della lunghezza di mt. 80 circa situato a nord dello stabilimento balneare Oasi

Lido di Classe, nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di mt. 60 circa a nord della scogliera trasversale alla Foce del Fiume Savio

Lido di Savio, nel tratto di spiaggia libera di mt. 40 circa a sud della scogliera trasversale alla Foce del Fiume Savio

Gli stabilimenti balneari

Casalborsetti: Bagno Overbeach - Via Stefano Ortolani, 1; Bagno Romeo - Via delle Ortensie, 12

Marina Romea: Bagno Azzurro - Viale Italia, 18; Bagno Aloha Beach – Viale Italia, 117; Bagno Sirenetta – Viale Italia, 101/103; Bagno Graziella – Viale Italia, 44; Bagno Marisa - Viale Italia, 85

Porto Corsini: Barbagno6 – Via Teseo Guerra, 35

Marina di Ravenna: Zanzibar – Viale delle Nazioni, 440

Punta Marina: Pirata Beach – Via della Fontana, 36; Dolce Vita Beach – Via della Fontana, 54

Lido Adriano: Bagno Arcobaleno – Viale Francesco Petrarca, 466 Viale Francesco Petrarca, 358; Sabbia d'Oro – Viale Francesco Petrarca, 466

Lido di Dante: Bagno del Passatore – Viale Matelda, 2; Bagno Classe – Viale Paolo e Francesca

Lido di Classe: Bagno 2000 – Via Emanuele Pessagno, 54; Bagno Go-Go Beach – Via Bering Vitus, 105; Bagno Katia – Via Emanuele Pessagno, 16; Bagno Jamaica Beach – Via Bering Vitus, 107; Bagno Oxide – Via Antonio da Noli, 57

Lido di Savio: Bagno Gino – Via Ravenna, 2; Bagno Sagittario – Via Giovanni Marradi, 11; Bagno Paolo – Via Castrocaro, 1; Bagno Mediterraneo – Via Modigliana, 21; Bagno Margarita – Via Lugo, 372; Bagno Hotel Palace Lido – Via Giovanni Marradi, 12; Bagno Levante – Via Giovanni Marradi, 369; Bagno Oscar – Via Verghereto, 49; Bagno Banana Beach – Via Verghereto, 348; Hotel Apollonia – Via Faenza, 12; Bagno Internazionale – Via Massalombarda, 365; Bagno Kilauea – Via Ravenna, 4; Bagno Paradiso – Via Bertinoro, 2

L'elenco degli stabilimenti può essere soggetto a modifiche e integrazioni nel corso della stagione balneare.