Sport e solidarietà, il cuore della Pietro Pezzi batte forte anche fuori dal campo di pallavolo

Anche quest’anno in occasione delle festività natalizie, gli oltre 100 tesserati della Pietro Pezzi, che partecipa ai campionati di serie B, serie C, 1° divisione, under 19 e Sitting Volley, si sono resi protagonisti di alcune iniziative a carattere solidale, tra le quali come da consuetudine, quella della consegna dei pacchi dono contenenti beni di prima necessità alla Caritas diocesana di Ravenna, che quotidianamente aiuta tante famiglie indigenti attraverso la distribuzione gratuita di generi alimentari e di conforto.

Grazie ad una raccolta fondi interna, il club cittadino ha poi contribuito con piccole donazioni al sostegno di due importanti associazioni benefiche operanti sul territorio: l’associazione Linea Rosa, ovvero il centro antiviolenza da anni a fianco di donne in difficoltà e persone fragili; e l’associazione Galla Placida, in prima linea nel prestare aiuto alle famiglie vittime dell’alluvione che si e’abbattuta nel ravennate la scorsa primavera.