Sportello Imu/Tasi della Bassa Romagna, ora gli appuntamenti possono essere prenotati online

A partire da lunedì 4 aprile sarà possibile prenotare tramite web gli appuntamenti per lo sportello Imu/Tasi per tutti i nove Comuni dell’Unione della Bassa Romagna. Collegandosi al sito www.labassaromagna.it, nella sezione Servizi - Tributi e entrate - Imu/Tasi, gli utenti interessati accederanno a una pagina informativa e potranno prenotare appuntamenti per il ricevimento in presenza presso la sede di Lugo (piazza Trisi, 4), oppure per il ricevimento online tramite piattaforma Teams.

Gli utenti con appuntamento prenotato hanno precedenza di ricevimento per l’orario stabilito rispetto agli utenti che accedono direttamente agli uffici senza appuntamento. L'implementazione fa parte di «Bassa Romagna Smart», un ampio progetto di semplificazione e digitalizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi erogati.