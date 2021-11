Taglio del nastro per Art & Ciocc 2021: piazza del Popolo fa un tuffo nella dolcezza

Dolcezza, tante golosità e specialità regionali per la 13esima edizione di Art & Ciocc 2021 il Tour dei cioccolatieri, inaugurato giovedì mattina in piazza del Popolo. I maestri cioccolatieri d’Italia saranno per quattro giorni a Ravenna con tanti stand con cioccolato di tutti i gusti e di tutte le forme.

Non mancheranno i grandi classici che contraddistinguono il Tour dei Cioccolatieri: le prelibate praline di oltre 42 gusti, le barrette, i cioccolatini, i cremini, i liquori al cioccolato, le creme spalmabili di ogni gusto, le infinite combinazioni di tartufi, croccanti golosi. Ogni maestro cioccolatiere è inoltre specializzato in oggettistica al cioccolato (scarpe, borsette, cuori, attrezzi, cellulari e oggetti realizzati ad hoc per i regali delle feste) oppure in specifiche produzioni regionali, come ad esempio il cannolo siciliano.

Si possono poi gustare cioccolato e dolci senza glutine, bio, vegan, senza zucchero e il pregiato cioccolato crudo dalle riconosciute proprietà antiage. Il cioccolato in ogni forma, proposto in maniera gioiosa e creativa che, oltre a deliziare il palato, è una festa anche per gli occhi.

Ci sono poi momenti dedicati al laboratorio di cioccolato a cura di Caffè il Nazionale con il maestro Francesco Scarfati: sabato 13 novembre dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 18 alle 19 Laboratorio come nasce un cioccolatino e domenica dalle 10.30 alle 11.30 dalle 18 alle 19 Come creare un personaggio in cioccolato. Non solo. Art & Ciocc è anche in molti negozi ravennati che aderiscono all’iniziativa e nei bar e ristoranti che propongono degustazioni a tema.