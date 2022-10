Taglio del nastro per il nuovo museo dedicato a don Angelo Lolli: "Un aviatore che lavorò per aiutare i più deboli"

Nel giorno di Santa Teresa, è stato inaugurato all’Opera Santa Teresa del Bambino Gesù di Ravenna il Mudal, museo dedicato alla vita e alla missione del suo fondatore don Angelo Lolli. Prima della cerimonia si è svolta la Messa Solenne alla chiesa di Santa Teresa tenuta dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia, Lorenzo Ghizzoni. Presenti al taglio del nastro il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, l’assessore alle politiche per le famiglie e infanzia, Livia Molducci, il consigliere regionale Gianni Bessi, l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni, il direttore dell’Opera di Santa Teresa, don Alberto Graziani, il vice direttore Luciano Di Buò, oltre a Roberto Budassi e Giorgio Sarti della Fondazione “La Cassa” di Ravenna e ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

Don Angelo Lolli e la metafora dell’aviatore

“Questa inaugurazione è un grande regalo fatto dall’Opera di Santa Teresa alla sua città. Dopo più di 60 anni dalla morte di don Angelo Lolli, si offre così ai più giovani un luogo che ricordi la storia straordinaria di questo prete, tanto amato dalla sua comunità. Nell’ideazione del progetto siamo partiti proprio dalla figura dell’aviatore, spesso presente nei racconti e nelle parole di don Lolli. Come l’aviatore, infatti, che punta a volare in alto, così il fondatore dell’Opera di Santa Teresa lavorò coraggiosamente per perseguire il cambiamento, venendo incontro alle esigenze dei più deboli. Il Mudal vuole così ripercorre la sua vita e quella che fu la sua missione, rappresentata simbolicamente dalle tappe del decollo, volo e infine dall’atterraggio” spiega nel discorso inaugurale don Alessandro Andreini della comunità di San Leolino di Panzano, che ha contribuito alla stesura della “positio” (raccolta ragionata dei documenti) per la causa di beatificazione di don Lolli.

“Il mio interesse verso don Angelo Lolli ha origini più lontane. Venti anni fa - prosegue Sante Altizio, tra i curatori del museo - vinsi il Premio Guidarello con il mio docudrama “L’angelo della città”, ispirato proprio a lui e che ripercorreva le tappe della sua vita. Poi realizzammo un breve cartone animato sull’Opera di Santa Teresa e le sue iniziative, che ancor oggi portano avanti il messaggio del suo fondatore, rivolgendo un’attenzione particolare alle nuove povertà. Mesi fa, infine, fui contattato per realizzare il percorso museale. Così trovai l’idea-guida, da cui partire, proprio nella metafora dell’aviatore. Una metafora che è di don Lolli, laica e molto forte. Per dedicarsi interamente all'accoglienza degli ultimi “ci vuole lo stesso coraggio dell'aviatore, che sale su un trabiccolo a motore e va dove lo porta più il cuore che la bussola”.

“L’allestimento del museo, legato alla vita e alla molteplice attività di don Lolli – sottolinea suor Donatella Tonielli dell’Istituto Ancelle Del Sacro Cuore Di Gesù Agonizzante di Lugo e postulatrice della Causa di Beatificazione – significa riproporre in questo tempo di incertezza e fragilità l’audacia e la fecondità del messaggio evangelico: “non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità” (1Gv 3, 18), così come ha fatto don Lolli con la parola e le opere, rendendo visibile e palpabile per le strade di Ravenna, attraverso l’attenzione e la cura dell’uomo, l’amore di un Dio, padre e madre. Il suo percorso di santificazione è tuttora in atto”. “In un mondo che è cambiato e che cambierà ancora, è importante che anche l’Opera di Santa Teresa proceda versa questa direzione per aprirsi alle nuove generazioni. Ecco che il Mudal, in questo contesto, si inserisce come “ponte” tra l’ieri e l’oggi, per non perdere la memoria storica del nostro fondatore” dichiara don Alberto Graziani, direttore dell’Opera di Santa Teresa.

“L’Opera di Santa Teresa è ancor oggi una realtà molto importante per il territorio. È la risposta “fisica” alle nuove povertà dei tempi. Come ogni cosa, anch’essa, restando ancorata ai valori di don Lolli, ha avviato un processo di cambiamento interno per adeguarsi ai nuovi bisogni della collettività. Grazie a tutta la Diocesi per questo momento” conclude il sindaco de Pascale.

Il museo: opere, sezioni e percorso

Il Mudal sorge simbolicamente al centro della corte interna dell’Opera, quasi a rappresentare una specie di “scrigno”, in cui è custodita la memoria del suo fondatore. Il percorso inizia già dall’esterno grazie a una griglia in metallo, dove si trovano collocate le prime opere, che permettono un avvicinamento graduale del visitatore verso l’ingresso del museo vero e proprio. La parte interna è concepita come un susseguirsi di più sezioni.

Il primo ambiente, in cui ci si trova, è la cappella, dalla quale si accede alle due sezioni successive, sale espositive allestite con pannelli e teche, in cui infine il visitatore può soffermarsi a guardare un video proiettato che racconta le altre opere compiute da Don Lolli. Nell’ultima sezione, invece, si assiste alla ricostruzione dell’alloggio privato del sacerdote, dove sono collocati gli arredi originari della sua abitazione e gli oggetti personali.

Concluso il giro, si ritorna all’esterno per ripercorre il “camminamento”, che chiude la mostra e accompagna il visitatore verso l’uscita. Questa coincide con lo spazio da cui l’esperienza è iniziata. Gli ambienti interni sono volutamente scuri e caratterizzati da colori sulle tonalità neutre. Anche l’illuminazione degli elementi espositivi ricopre un ruolo fondamentale, affidata a faretti orientabili su dei binari fissati al contro soffitto. In questo modo e in maniera puntuale, vengono illuminati i singoli oggetti d’interesse per conferire al museo un’atmosfera mistica e spirituale. Per tutto il mese di ottobre, il museo sarà aperto martedì, giovedì e sabato dalle ore 10:00 alle 12:00. In seguito, solo su prenotazione.