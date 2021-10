Taglio del nastro per il nuovo ristorante-birreria bavarese: così si rivive l'Oktoberfest

Ha inaugurato venerdì mattina a Ravenna la nuova 'bierstube' di Löwengrube, catena di birrerie che promuove l’esperienza di ristorazione bavarese. Nel locale del nuovo parco commerciale Teodorico, in via Manlio Travaglini, sarà possibile rivivere le atmosfere dell’Oktoberfest sorseggiando le birre storiche di Monaco e gustando i piatti tipici della cucina bavarese e alto-atesina.

All’interno è presente l’area Oktoberfest con spazi ampi per ospitare i gruppi, lo spazio family con adiacente area kinder montessoriana per i giochi dei bambini e la zona più appartata adatta a coppie e piccoli gruppi di amici. I 230 metri quadri di area esterna permetteranno invece ai clienti di ristorarsi all’aperto. Il nuovo punto vendita di Ravenna dà lavoro a 30 persone in tutto.