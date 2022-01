Taglio del nastro per la nuova farmacia di Borgo Montone: "Un servizio per la comunità"

Lunedì mattina, dopo vari bandi andati a vuoto, ha finalmente aperto la Farmacia di Borgo Montone. E' stata inaugurata dal sindaco Michele de Pascale e dall'assessora Federica Del Conte alla presenza di diversi cittadini. "Siamo molto contenti per questo grande servizio offerto a tutta la comunità di Borgo Montone-San Marco-Villanova e ringraziamo Luca, Stefano e Valentina che si sono prodigati e messi in gioco per aprire una nuova attività in questi tempi di pandemia e a cui facciamo i nostri migliori auguri", commenta Ottaviano Rossi in rappresentanza del comitato cittadino di Borgo Montone.