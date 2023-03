'Task force' in zona stazione tra furti, droga e ubriachi: controllate 100 persone

A Ravenna operazioni ad “alto impatto” nei pressi della stazione ferroviaria, viale Farini ed aree adiacenti, compresa la zona dei Giardini Speyer. I servizi sono stati disposti dal Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, in seguito alle decisioni assunte nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Si tratta di interventi pianificati nei giorni scorsi, straordinari di vigilanza e controllo del territorio nelle ore pomeridiane e serali con un dispositivo “interforze” messo a punto dal Questore Stellino in un apposito tavolo tecnico tra tutte le forze di polizia, polizia locale ed enti di vigilanza.

Due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine provenienti da Bologna hanno operato con unità della Squadra Mobile, Polfer, Carabinieri, Guardia di Finanza (anche con unità Cinofile), Polizia Locale, Ispettorato del Lavoro e Ausl Romagna. In totale 30 unità che, in aggiunta agli ordinari servizi di vigilanza sul territorio, hanno operato nelle aree in questione, ciascuna per i profili di rispettiva competenza. I servizi predisposti non hanno fatto emergere nessuna criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica grazie al tempestivo intervento del personale in servizio che, in via preventiva, ha evitato che si potessero configurare situazioni di turbativa.

Sono stati controllati in viale Farini i clienti degli esercizi distribuiti lungo l’arteria, mentre le pattuglie della Polizia Locale, insieme a quelle della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, hanno passato al setaccio i Giardini Speyer. In totale sono state identificate circa 100 persone e altre denunciate per furto e resistenza a pubblico ufficiale, per ubriachezza molesta con verbale di allontanamento, per violazione daspo urbano e per sostituzione di persona. Emessi anche due decreti di espulsione nei confronti di due cittadini irregolari sul territorio italiano e un sequestro penale a carico di ignoti di 4,3 grammi di hashish.

L’Ispettorato del Lavoro ha accertato attività lavorative prestate senza la preventiva comunicazione al Centro dell’Impiego, con conseguente provvedimento di sospensione dell’attività commerciale, mentre a cura dell’Ausl e della Polizia Locale sono stati contestati altri illeciti e irregolarità amministrative a vari esercizi pubblici ubicati nelle aree controllate.

“Si tratta - ha dichiarato il Prefetto Castrese De Rosa - di interventi disposti a seguito della recente direttiva del Ministro dell’Interno per rafforzare i controlli in aree sensibili come le stazioni ferroviarie”. I servizi saranno ripetuti anche nelle prossime settimane per contrastare fenomeni di illegalità diffusi e spaccio di stupefacenti. “Con queste operazioni - ha concluso il Prefetto - vogliamo aumentare la presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio con servizi mirati e congiunti insieme alla Polizia Locale, all’Ispettorato del Lavoro ed alla Ausl, sia a scopo preventivo che repressivo ed aumentare la percezione di sicurezza nei cittadini. Per questo, così come prevede la direttiva del Ministro, è nostra intenzione riproporre questi interventi ad alto impatto sia nelle aree prospicenti la stazione ferroviaria che in altri luoghi dove ne rileviamo la necessità”.