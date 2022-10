Teatro Comunale Walter Chiari: l'ultimo sabato di ottobre il via alla campagna abbonamenti

Da sabato 29 ottobre avrà inizio la campagna dei nuovi abbonamenti alle rassegne Prosa, Comico e Favole della Stagione 2022/23 del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia. Gli uffici del Teatro saranno aperti fino a venerdì 4 novembre (festivi esclusi) dalle ore 10 alle ore 13. Da domenica 30 ottobre sarà possibile acquistare nuovi Abbonamenti anche online, sul sito Vivaticket.

La rassegna “ammiraglia” di PROSA proporrà sei appuntamenti in doppio turno e partirà la grande Milena Vukotic, affiancata da Salvatore Marino e Maximilian Nisi nel delizioso A spasso con Daisy (15 e 16 novembre). Seguono: Elisabetta Pozzi, interprete sublime e versatile, protagonista dell’intenso The Children di Lucy Kirkwood, uno spettacolo che affronta temi urgenti come l’ambiente, l’equilibrio tra responsabilità individuale e collettiva, il cortocircuito relazionale tra generazioni, il senso di ipoteca dell’uomo contemporaneo sul proprio futuro e quello del pianeta (3 e 4 dicembre). Edy Angelillo, Blas Roca Rey e Milena Miconi saranno protagonisti del brillante La ciliegina sulla torta (24 e 25 gennaio), seguiti da Pippo Pattavina e Marianella Bargilli in Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello (18 e 19 febbraio). Cochi Ponzoni e Matteo Taranto sono interpreti di un drammatico scontro dialettico in Le ferite del vento (4 e 5 marzo), mentre Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere proporranno il divertentissimo Bloccati dalla neve di Peter Quilter con la regia di Enrico Maria Lamanna (11 e 12 aprile).

Per quanto riguarda il cartellone COMICO, arriveranno sul palcoscenico di Cervia Vito (20 novembre), Emanuela Aureli (14 gennaio) e Alessandro Paci (8 marzo).

L’offerta teatrale delle FAVOLE riservata ai più piccoli e alle loro famiglie, prevede tre appuntamenti serali (nelle giornate del sabato). Creatività, fantasia, colore, poesia, musica sono solo alcuni degli “elementi” che caratterizzano la messa in scena di Mostriciattoli della Giallo Mare Minimal Teatro (19 novembre), L’elefantino de La Baracca – Testoni Ragazzi (10 dicembre) e Abbracci del Teatro Telaio (7 gennaio).

La nuova Stagione del Comunale Walter Chiari sarà inoltre arricchita da tre appuntamenti del progetto “Teatri d’Inverno” che Accademia Perduta/Romagna Teatri dedica alle espressioni della drammaturgia più contemporanea. Le “tappe” cervesi di questo percorso avranno per protagonisti: Luigi Dadina e il Teatro delle Albe con Mille anni o giù di lì (13 aprile), il giovane talentuoso Teodoro Bonci Del Bene con la stand up di Sergei Orlov (26 aprile) e i premiatissimi Les Moustaches nel potente La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza (3 maggio). Al progetto è dedicata la speciale “Formula Plus” che permetterà di acquistare i biglietti dei tre spettacoli in cartellone aggiungendo solo 15 euro all’Abbonamento di qualsiasi rassegna della nuova Stagione. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.

Il prezzo degli Abbonamenti alla rassegna Prosa è di 140 euro (con sconti per over65 e under 29); per la rassegna Comico è di 70 euro (con sconti per over65 e under29); l’abbonamento alle Favole costa invece 14 euro.

Info: 0544/975166 - teatrocervia@accademiaperduta.it

www.accademiaperduta.it