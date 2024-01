Terremoto di settembre, la 'scuola provvisoria' di Brisighella diventerà un hub per emergenze

Prima ospiterà i bambini rimasti senza scuola a causa del terremoto del 18 settembre, poi verrà riconvertita come hub per le emergenze. Questo è il piano che il Comune di Brisighella riserva per la "scuola provvisoria" della frazione di San Martino in Gattara, grazie al finanziamento da 270mila euro giunto dopo la delibera del Consiglio dei ministri che, a seguito del sisma, ha decretato lo stato di emergenza e il contestuale stanziamento di 6 milioni di euro per l’attuazione dei primi interventi.Nei giorni scorsi poi Stefano Bonaccini, in qualità di Commissario per il superamento dell’emergenza, ha destinato a Brisighella i fondi necessari per la struttura provvisoria. E' invece in corso la progettazione per l’adeguamento sismico del plesso scolastico danneggiato dal sisma.

L’Amministrazione di Brisighella, per accelerare i tempi, già a fine 2023 aveva scelto di “anticipare” il decreto finanziando con la somma comunale di 253.000 euro l’installazione di una struttura prefabbricata provvisoria, il cui completamento è previsto per marzo. La novità è che "la struttura sarà mantenuta anche successivamente al ripristino del plesso scolastico, come punto di accoglienza per la cittadinanza in situazioni di emergenza", fanno sapere dal Comune. Inoltre, i 17.000 euro “avanzati” verranno utilizzati per interventi tecnici aggiuntivi sulla struttura prefabbricata.

La struttura in oggetto verrà utilizzata in attesa dei lavori di adeguamento sismico – ad oggi allo stato progettuale - dell’edificio che da sempre ospita la scuola materna di San Martino in Gattara, danneggiato e reso inagibile dal sisma. Non si è, nel frattempo, praticamente mai interrotta l’attività scolastica dei quindici bambini che frequentano la scuola di San Martino, che fin dai primi di ottobre sono stati accolti nelle maxi-tende della Protezione Civile, allestite come aule e dotate dei principali comfort per rendere l’ambiente più accogliente.

“Siamo pienamente soddisfatti – dichiarano il sindaco Massimiliano Pederzoli e l’assessore alla Protezione Civile Dario Laghi a nome della giunta – dei risultati. Da una parte siamo riusciti ad anticipare le tempistiche mettendo a disposizione somme comunali; dall’altra accogliamo con piacere il finanziamento del Governo, che permetterà ai bambini di San Martino di partecipare alle attività scolastiche in una struttura adatta”.