Il tornado devasta anche la ferrovia: piegati 11 pali elettrici, treni fermi fra Lavezzola e Ravenna

Il maltempo che sabato si è abbattuto sul Ravennate non lascia scampo nemmeno alle ferrovie. Rete Ferroviaria Italiana è infatti al lavoro sulla linea Ferrara - Ravenna per ripristinare i danni provocati all’infrastruttura dalla tromba d’aria. Sono 550 i metri di linea di alimentazione elettrica fra Lavezzola e Alfonsine divelti dalla furia del vento, che ha piegato 11 pali di sostegno – non più utilizzabili - rendendo necessaria anche la demolizione e ricostruzione dei relativi basamenti in cemento armato.

Circa venti i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici che saranno impegnati nel cantiere. La fine dei lavori è prevista per i primi giorni di agosto. Nel frattempo il servizio fra Lavezzola e Ravenna sarà effettuato con autobus sostitutivi. Regolare la circolazione dei treni fra Ferrara e Lavezzola. Confermati la Freccia Orobica e i collegamenti del fine settimana Venezia – Cattolica che, fra Ferrara e Ravenna, seguiranno il percorso via Bologna.