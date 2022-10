Tornano le visite dermatologiche gratuite per la prevenzione dei melanomi

Torna a Ravenna il Progetto Melanoma di Fondazione Ant. L’ormai tradizionale appuntamento con la prevenzione gratuita delle neoplasie cutanee si rinnova anche nel 2022 grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e con il patrocinio del Comune di Ravenna.

Sono complessivamente 48 i controlli gratuiti disponibili, in programma nei giorni: giovedi? 13, 20, 27 ottobre 2022, e giovedì 10 e 24 novembre 2022, dalle 15 alle 18. Le visite dermatologiche saranno effettuate da professionisti Ant e si terranno negli ambulatori messi a disposizione da Ravenna Medical Center Srl, in via le Corbusier, 41-43 a Ravenna. L’accesso sara? consentito solo su prenotazione: i cittadini interessati potranno prenotare la propria visita fino a esaurimento posti disponibili al link https://ant.it/registrazione-e-prenotazione-visite-ravenna/.

La prevenzione del melanoma e dei tumori della cute è importantissima. Infatti l’incidenza dei tumori della cute è molto alta: per il melanoma varia dai 12 ai 20 casi l’anno per 100.000 abitanti. Un melanoma può nascere sulla cute, in molti casi su un nevo preesistente, congenito o acquisito, ma anche nelle mucose e nell’occhio. Si tratta di un tipo di cancro particolarmente aggressivo. La fascia d’età più a rischio è quella tra i 50 e 60 anni, nel 20% dei casi purtroppo anche soggetti tra i 15 ed i 39 anni.

Con il Progetto Melanoma, Fondazione Ant offre visite dermatologiche con l’ausilio della dermatoscopia per la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e/o neoplastiche. Queste visite proseguono l’impegno di Ant - affiancata con continuita? dai sostenitori del progetto - nella lotta al melanoma, iniziata nel territorio ravennate con un primo programma nel 2012.