Tragico ritrovamento nei Fiumi Uniti: morta una donna, si pensa al suicidio

Le ricerche disperate sono infine terminate nel dramma. Una ravennate è stata ritrovata morta nella serata di domenica nei Fiumi Uniti. Tutto era iniziata nella tarda mattinata del 30 aprile, quando la donna, abitante nella zona sud di Ravenna si sarebbe allontanata dall'abitazione. Successivamente alcune persone di passaggio avrebbero notato i suoi effetti personali nei pressi dei Fiumi Uniti. A quel punto sono state subito allertate le forze dell'ordine: e sul posto sono partite le ricerche da parte di Carabinieri, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco.

Le ispezioni sul luogo sono andate avanti per ore, ma alla fine si è materializzata la tragedia. Poco dopo le 20 il cadavere della donna è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco nei pressi del ponte ferroviario sui Fiumi Uniti. Sul posto un medico del 118 avrebbe effettuato anche una prima ispezione cadaverica, dalla quale non sarebbero emersi elementi contrastanti con quella che appare come l'ipotesi più probabile, ovvero quella del suicidio. Sono in corso comunque le indagini dei Carabinieri di Ravenna per fare luce sulla vicenda.