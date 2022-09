Tre "bellissime" ravennati premiate alle Olimpiadi di Miss Mamma italiana

Dopo la pausa forzata causa Covid, lo scorso fine settimana a San Mauro Mare la società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti ha potuto riproporre le “Olimpiadi di Miss Mamma Italiana”, giunte alle quinta edizione. Tutte molto ben preparate e ricche di talento sportivo, le diciotto Mamme Miss vincitrici delle passate edizioni del concorso che hanno partecipato alle Olimpiadi di Miss Mamma Italiana si sono cimentate in diverse attività sportive sulla spiaggia come i tiri a canestro, i calci di rigore, la gara di bocce, la realizzazione dei castelli di sabbia e, in quanto miss, non poteva mancare una prova legata al mondo della moda.

All’evento come ospiti d’onore sono intervenuti Agostino Somma, Presidente Nazionale della Federazione Italiana Arti Marziali Coreane e Sabrina Sozzani, Campionessa Mondiale di Arti Marziali, la quale ha insegnato alle Mamme Miss alcune regole base della sua affascinate e coreografica disciplina sportiva, nella quale poi si sono cimentate.

Tra le premiate anche tre mamme ravennati: seste classificate a pari merito Patrizia Verlicchi “Miss Mamma Italiana Evergreen 2020”, 65 anni, operatrice olistica, di Ravenna; Antonella Burattoni “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Evergreen 2022”, 63 anni, casalinga, di Ravenna; Monica Minghetti “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Gold 2022”, 53 anni, parrucchiera, di Ravenna.