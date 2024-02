Un'altra mattinata d'inferno per i pendolari romagnoli: nuovo guasto agli impianti di circolazione

Continuano i disagi per i pendolari romagnoli. Anche venerdì mattina, dopo il doppio guasto di martedì a Russi e Lido di Classe, tante persone sono rimaste a piedi o hanno preso il treno in forte ritardo a causa, nuovamente, di un guasto agli impianti di circolazione a Russi. Si prevedono ritardi fino a 60 minuti, cancellazioni o variazioni sulle linee Castel Bolognese-Ravenna e Ravenna-Faenza.

Proprio qualche giorno fa il report 'Pendolaria' di Legambiente ha certificato come la linea ferroviaria Bologna-Ravenna sia tra le peggiori d'Italia: tra gennaio e giugno 2023 circa un treno su 5 sulla tratta Bologna-Rimini via Ravenna ha avuto ritardi, mentre il 10% dei treni è stato soppresso. Anche escludendo i dati di maggio e giugno 2023 (in cui il tratto è stato interrotto a causa dell’alluvione), la puntualità rimane invariata attorno all’80%, mentre il target regionale dovrebbe essere superiore al 90% e, in rapporto al numero di passeggeri trasportati la direttrice Ravenna-Bologna, per Legambiente, "è senza dubbio quella che apporta maggiori disagi al maggior numero di persone".

Il sindaco Michele de Pascale, in seguito alla pubblicazione del report, ha chiesto di riunire urgentemente attorno a un tavolo di lavoro la Regione Emilia–Romagna, Trenitalia e Rfi per risolvere le problematiche della linea ferroviaria.