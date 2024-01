Treni, riattivata la linea fra Faenza e Marradi: ma è previsto un nuovo stop

È stata riattivata alle ore 14.35 la circolazione dei treni fra Faenza e Marradi, sulla linea Faentina, sospesa dalle 8.30 di questa mattina a causa delle piogge che hanno interessato il territorio e della conseguente allerta da parte del SANF, il Sistema di Allertamento Nazionale per la previsione di possibili fenomeni franosi indotti da piogge lungo l’infrastruttura ferroviaria. Durante lo stop è stato attivato un servizio di autobus. Tuttavia, alla luce della nuova allerta meteo arancione per criticità idrica e idrogeologica in quell’area, diramata dalla Regione Emilia Romagna per la giornata di domani, il servizio fra Faenza e Marradi è previsto con autobus per l’intera giornata di domenica 7 gennaio. Circolazione regolare fra Marradi e Firenze.